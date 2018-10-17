Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Взрыв в Керченском политехническом колледже произошёл в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

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«По указанию руководителя Оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена… Координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия», — уточнили в НАК.

По данным минздрава РК, у всех поступивших в крымские больницы пациентов — минно-взрывные раны. По состоянию на 13:15 под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября около 12:00 в здании керченского политехнического колледжа произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло 10 человек и ещё около 50 пострадало.