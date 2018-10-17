Рим, 17 октября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Проект бюджета Италии на 2019 год предполагает ежемесячные выплаты в размере 500 евро для граждан в возрасте от 18 до 26 лет, сообщает в среду, 17 октября, Il Messaggero.

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Выплаты смогут получить граждане, имеющие среднее или высшее образование, но не имеющие работы. Срок, в течение которого будут осуществляться выплаты для каждого из них, не может превышать двух лет.

В течение этого срока молодые люди должны быть зарегистрированы на бирже труда. В правительстве полагают, что это последнее условие ускорит поиск работы и таким образом позитивно скажется как на уровне молодежной занятности, так и на экономике страны в целом.

В случае, если получающий данное пособие гражданин откажется от трех или более предложений о работе, которые, с точки зрения биржи труда, ему подходят, выплаты будут прекращены.

В проекте бюджета также заложены средства на выплаты по «доходу от гражданства» и пенсии гражданина. Доход любого жителя Италии должен составлять не менее 780 евро. Временно безработные граждане будут получать эти средства в обмен на участие в общественных работах во время своего переобучения.

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