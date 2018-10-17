Париж, 17 октября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл заседание совета министров 17 октября, призвав правительство к «согласованности и последовательности» для реализации политических задач, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В 15-минутном вступительном слове глава государства подробно изложил 35 членам правительства — министрам и госсекретарям — приоритеты французской политики.

«Я думаю, что от нас ждут последовательности и согласованности», — подчеркнул президент.

Эммануэль Макрон также воздал должное министрам, которые покинули правительство Франции, упомянув министров Франсуазу Ниссен, Стефана Траверта и Жака Мезарда, которые «работали с большой отдачей».

«Многие из наших сограждан считают, что это просто, некоторые даже полагают, что быть министром — это привилегия, большая честь. Но это нелегко», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в телевизионном обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что правительственные перестановки продемонстрировали его решимость продолжить политический курс.