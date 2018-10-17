Жуковский, Московская область, 17 октября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Инженеры Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского завершили первый этап испытаний несущего винта вертолета VRT500, сообщает 17 октября пресс-служба предприятия.

Press service of the Russian holding company Helicopters of Russia Вертолет VRT500

Испытания проводились совместно с разработчиками новой машины из компании «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех. В ходе испытаний были подтверждены требуемые уровни КПД и тяги. Также ученые получили требуемые запасы по флаттеру — опасному сочетанию двухстепенных колебаний с нарастающей амплитудой.

Отмечается, что проведенное исследование подтвердило правильность выбранной аэродинамической компоновки. Полученные результаты планируется использовать при проектировании вертолета в целом и уточнении его летно-технических характеристик.

VRT500 — легкий вертолет с одним двигателем и соосной схемой расположения винтов. Взлетная масса машины составляет 1600 кг. Вертолет обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

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