Обнинск, Калужская область, 17 октября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В 2018 году в Обнинске Калужской области планируют заменить 161 подъёмник в 45 домах. На сегодняшний день работы завершены только в 14, где уже заменено 38 лифтов. О сроках замены лифтов в домах Обнинска в рамках программы капитального ремонта на планёрке в мэрии города сообщила начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия Баргаева. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в пресс-службе администрации Обнинска.

(сс) CWitte Лифт

«Работы идут с превышением сроков, установленных договором. А сроки увеличиваются за счёт того, что подрядчику приходится расширять дверные проёмы шахт для того, чтобы ими могли пользоваться маломобильные граждане. Ориентировочная дата окончания работ — 12 ноября», — пояснила Юлия Баргаева.

Глава администрации Владислав Шапша отметил, что в 2018 году город получит 351 млн рублей из Фонда капитального ремонта. Это позволит решить проблему старых лифтов, которая не решалась в Обнинске десятилетиями.

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«Это столько же, сколько получали за три предыдущих года вместе взятых», — уточнил Шапша.

Между тем в ряде СМИ появилась информация о том, что в 2018 году в Калуге должны отремонтировать 200 лифтов в 66 домах. Работы начались летом, а завершить их подрядчики должны были в сентябре-начале октября. Однако до сих пор в эксплуатацию введены лишь 64 лифта. Особенно плохо обстоят дела с заменой лифтового оборудования в доме по улице Генерала Попова, 14/1 — 0% выполнения, на Грабцевском шоссе, 128 к. 1 — 60% и на бульваре Энтузиастов — 65% выполнения.

На этот счет корреспонденту ИА REGNUM в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области сообщили, что планом капремонта в 2018 году в регионе предусмотрена замена 382 лифтов в 122 многоквартирных домах, в том числе: в Калуге — 200 лифтов в 66 многоквартирных домах, в Обнинске — 161 лифта в 45 многоквартирных домах, в городе Кременки Жуковского района — 19 лифтов в десяти многоквартирных домах и в городе Сухиничи — двух лифтов в одном многоквартирном доме.

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Договоры на замену лифтов по результатам аукционов заключены с пятью подрядными организациями, из них четыре работают в областном центре.

По состоянию на 16 октября в Калуге подрядчиками завершены работы в 47 многоквартирных домах из 66. В 19 многоквартирных домах работы продолжаются, процент выполнения в них работ составляет от 65% до 94%.

Подрядчики обещают завершить все монтажные работы до конца следующей недели. Срок выполнения работ подрядными организациями по договору с фондом составляет 90 календарных дней с момента его заключения.

В 2018 году объём работ существенно увеличился в связи с расширением дверных проёмов шахт до 800 мм для того, чтобы лифтами могли пользоваться маломобильные граждане. Эти работы выполняются на каждом этаже многоквартирного дома. По информации, предоставленной подрядчиками, причина нарушения договорных сроков связана с задержкой поставки оборудования заводами-производителями. Фонд капремонта выставит подрядным организациям, допустившим нарушение сроков исполнения договорных обязательств, требования об уплате штрафных санкций.