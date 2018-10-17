Грозный, 17 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Чечне установят контроль над использованием земель сельхозназначения. Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал не допускать перевода этих земель из категории сельхозугодий в любую другую. Возможность их использования по другому назначению будет рассматриваться лишь в исключительных случаях.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

В ходе совещания в правительстве региона 16 октября Кадыров подчеркнул, что «сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей в экономике Чечни» и призвал увеличить земли сельхозназначения.

«Отныне перевод сельхозземель из одной категории в другую будет производиться только в исключительных случаях. А именно, для реализации важных инвестиционных проектов», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Он также сообщил, что власти республики намерены увеличить общую площадь пашни на 28 тыс. гектаров в течение пяти лет. Таким образом, за это время общие площади сельхозземель в Чечне к 2023 году должны составить 320 тыс. гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что сельхозугодья в республике должны использоваться максимально эффективно, глава Чечни заявлял еще три года назад, когда были выявлены около 11,5 тыс. гектаров, использовавшихся не по назначению.

Кадыров тогда поручил тотчас же пресекать любые выявленные факты недобросовестного отношения к землям сельхозназначения.

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