Москва, 19 октября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В преддверии Хэллоуина на большие экраны вернутся картины «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански. Проект «Иноекино» организует показы с 24 по 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Показы пройдут в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Фильмы покажут с оригинале с русскими субтитрами.

(сс) SEVENHEADS Страшно

Что требуется от фильма ужасов? Чтобы он пугал, разумеется. Что требуется от хорошего фильма ужасов? Что бы он очень сильно и много пугал? Нет, этого недостаточно. Более того, это даже не обязательно. Выскакивающие из каждого шкафа несвежие мертвецы, километры паутины и проваливающийся на каждом шагу пол, всегда готовый отправить героев в яму с пауками, могут украшать собой и вполне третьесортную кинопродукцию, от которой хочется не визжать, а смеяться. Что же такое хороший фильм ужасов, что делает «ужастик» культовым и классическим?

Ответ до парадоксальности прост: хороший «ужастик» — это попросту хороший фильм, в котором еще и пугают. А уж составляющие хорошего фильма известны всем — крепкий сюжет, яркие персонажи, убедительная игра актеров, интересные визуальные решения, а главное — психологическая тонкость и глубина, проявляющиеся в остром конфликте.

Цитата из к/ф «Носферату. Симфония ужаса». реж Фридрих Мурнау. 1922. Германия Вампир

Что такое фильм ужасов в своей основе? Это страшная сказка для взрослых. А любая страшная сказка полна конфликтов, противостояний и нарушенных границ — между днем и ночью, добром и злом, человеческим и нечеловеческим, миром живых и страной мертвых. Дверь в комнату Синей Бороды — в том или ином виде, но должна присутствовать непременно. Плохой режиссер сделает из этого всего лишь набор «скримеров». Главный секрет по-настоящему хорошего фильма ужасов в том, что ужасы здесь — не главное. Главное — исследование человека в его столкновении с чем-то враждебным, пришедшим извне, из-за черты.

Фильм режиссера Дарио Ардженто «Суспирия», вышедший на экраны в 1977 году, считается классикой итальянского ужаса. Сюжет в нем тоже классически сказочный, больше всего напоминающий именно историю про Синюю Бороду. Героиня фильма оказывается на новом месте, где творятся загадочные и зловещие дела, а самое страшное скрывается за таинственной дверью, которую можно открыть только один раз — чтобы погибнуть или спастись. Героиня фильма Сьюзен вовсе не собиралась выходить на бой со Злом, она мягкая и утонченная девушка, мечтающая посвятить всю свою жизнь искусству. Но по ходу фильма в ней проявляется стойкая героическая натура, которая не боится взглянуть ужасу в лицо и сразиться с ним один на один.

Фильм снят в необычной манере, отсылающей к стилистике немого кинематографа и декадансу. Есть в нем что-то от «Кабинета доктора Калигари» или «Носферату». Если бы немые фильмы были цветными, возможно, в них были бы такие же неестественные, режущие глаз цвета. Странные интерьеры даже вроде бы самых обычных комнат создают атмосферу кошмарного сна. Многие моменты странно растянуты, опять же словно во сне, что в сочетании с неприятной нойзовой музыкой создает гнетущую атмосферу. Пожалуй, одна из лучших сцен фильма — сцена гибели слепого музыканта, где ужасная развязка кажется даже облегчением после томительных минут безликого страха. Ардженто не боится шокировать зрителя, приправляя фильм весьма неаппетитными и натуралистическими моментами, которые, однако, при этом являются преднамеренно театральными и гротескными.

Цитата из к/ф «Суспирия». реж Дарио Ардженто. 1977. Италия Крик

Вряд ли есть любители кино, которые бы не слышали о фильме «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист»). Он был снят в 1973 году американским режиссером Уильямом Фридкиным по мотивам книги Уильяма Питера Блэтти. Режиссер подошел к делу со всей серьезностью — техническим консультантом картины был священник, настоящий специалист по одержимости и экзорцизму. Съемки длились целый год, а девочку на роль одержимой Риган отобрали из тысячи претенденток.

Сам режиссер не верил в дьявола и прочую мистику и говорил о том, что фильм, в принципе, вовсе не о нечистой силе, а о противостоянии Злу. И в самом деле, хотя сцены одержимости действительно по-настоящему страшны, главное в фильме — обычные человеческие чувства. Страдания матери, наблюдающей как с ее ребенком происходят кошмарные перемены и сумевшей ради его спасения преодолеть свои предрассудки, переживания сына, неспособного помочь своей умирающей матери, сомнения и боль священника, теряющего веру, горькое мужество старика, понимающего, что дни его сочтены, но продолжающего исполнять свой долг до последнего вздоха, искупление и самопожертвование… Следить за взаимодействием героев и их душевными движениями гораздо более интересно и волнующе, чем за перипетиями самого экзорцизма.

Цитата из к/ф «Изгоняющий дьявола». реж Уильям Фридкин. 1973. США Экзорцизм

«Ребенок Розмари», снятый Романом Полански в 1968 году по роману Айры Левина, стал голливудским дебютом режиссера и оказался, как говорится, «попаданием в десятку». Фильмом ужасов его можно назвать только условно. В нем никто не орудует ножом по живому, а если и превращается в монстра, то эта монструозность показана мельком, фрагментарно и как бы понарошку. В отличие от создателей «Суспирии» и «Экзорциста», Полански весьма скептично и даже саркастически относится к борьбе со Злом. Как и в предыдущем его фильме, «Бал вампиров», эта борьба оказывается очень непоследовательной. Розмари, как и Сара из «Бала», — хорошенькая и приятная во всех отношениях девушка, но у нее нет никакой веры и твердой моральной опоры, четких представлений о добре и зле. Католическое воспитание осталось в прошлом, воспоминания эти смутные, не очень приятные. Для Розмари злом является то, что угрожает лично ей и ее будущему ребенку, все остальное — туманно, абстрактно и второстепенно. Она легко поддается манипуляциям и попадается буквально в каждую ловушку, которую для нее расставляют, до последнего не видя очевидного. Потому в итоге своей отчаянной борьбы за жизнь ребенка она получает именно ту весьма сомнительную «награду», которую заслуживает. Ирония автора видна с самого начала — с розовых шрифтов и слащавого вокализа, она проходит через весь фильм, где на отрицательных персонажах словно бы написано большими буквами: «злодей», но героиня этого не замечает, и достигает чудовищного крещендо в «идиллическом» финале. Пожалуй, самое страшное в фильме не само довольно-таки карикатурное Зло, а капитуляция внешне симпатичных главных героев перед ним.

Цитата из к/ф «Ребенок Розмари». реж Роман Полански. 1968. США Мать

Все три фильма способны не только напугать зрителя, но и доставить подлинное эстетическое наслаждение и заставить задуматься о важных проблемах бытия. Ведь зло встречается отнюдь не только в сказках, а мужество и решимость для отпора ему требуются не только героям «ужастиков»…