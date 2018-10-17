Москва, 17 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В среду, 17 октября, российский рубль может продолжить укрепление при поддержке новостного фона. Об этом сообщила ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На 16:00 МСК запланирована публикация данных по индексу цен производителей, розничным продажам и уровню безработицы за сентябрь. Резкой динамики, ни роста, ни падения показателей, не ждем.

Потому более вероятно, что постепенное укрепление рубля сохранится. Тем более, на мировой арене доллар США ослабевает. Целью роста рубля против доллара на бирже будет уровень 64,5 рублей. По паре евро/рубль целью является диапазон 74,8−75 рублей.

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Относительно корреляции рынка энергоресурсов и валютного рынка отмечу, что рассчитывать на поддержку не стоит, Хотя падение цен на черное золото приостановилось. То есть, как минимум, из факторов потенциального давления на рубль цены на нефть можно убрать.

Если есть желание менять сбережения в иностранной валюте на рубли, то диапазон 65 рублей можно считать комфортным для продажи доллара, а для евро — 75 рублей. Обратные конвертации для покупки иностранной валюты с целью среднесрочных и долгосрочных сбережений пока проводить не стоит.

Несмотря на текущее санкционное давление, в перспективе до ноября рубль будет укрепляться из-за занятости США вопросом Саудовской Аравии и выборами в Сенат. То есть новых санкций пока не ждем.

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