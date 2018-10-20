Москва, 20 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Конфликт между фельдшером-лаборантом и руководством детской поликлиники №130 (Москва) стал еще одним эпизодом, характерным для «оптимизирующей реорганизации», которой подвергается российское здравоохранение. Подробности, вскрывшиеся в ходе конфликта, описывает в своей статье специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

ИА REGNUM Поликлиника

Владислава Горшкова в 2013 году ушла в декрет, а вернувшись в 2015-м на свою работу фельдшера-лаборанта, была поражена изменениями в худшему. Вступив в группу в соцсети «Против уничтожения здравоохранения», Горшкова выкладывала свои публикации о происходящем в поликлинике №130. Уже на следующий день после первой публикации руководство поликлиники обвинило ее в том, что ее сообщения в «Фейсбуке» являются официальной жалобой в департамент здравоохранения — что, разумеется, не имело отношения к правде. Зато было совершенно правдивым написанное Горшковой о том, что сотрудники поликлиники не снабжаются реагентами, спецодеждой и канцтоварами.

Дальше дело покатилось под гору, неугодного фельдшера попытались, судя по происходившему, путем создания невыносимых условий труда заставить уволиться. Приемы для этого применялись самые невообразимые, включая фальшивые трудовые договоры (!).

Читайте подробности о происходящем Болтливые сотрудники московскому здравоохранению не нужны и другие статьи Игоря Свирина.