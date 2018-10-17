Симферополь, 17 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. После задержания в Москве вице-премьера Республики Крым Виталия Нахлупина на полуострове ведутся следственные действия в отношении госкомитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики РК, Службы автомобильных дорог, а также предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети». Об этом 17 октября на странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Rk.gov.ru Виталий Нахлупин (слева)

«Органы власти оказывают всё необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица… Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — отметил глава РК.

По его словам, после обнародования конкретных фактов он даст более подробную оценку ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец донецкой Макеевки Виталий Нахлупин с 2010 по 2014 годы возглавлял постоянную комиссию верховной рады АРК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С 2014 по январь 2016 был председателем комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. С 2016 занял пост зампредседателя Совета министров Крыма, курируя реализацию Федеральной целевой программы по развитию Крыма. В ночь на 17 октября 2018 года был задержан вместе со своими помощниками в Москве.