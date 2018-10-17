Москва, 17 октября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Согласно поправкам, «документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях предоставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ получает у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу».

«Такие документы и информацию уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ не вправе требовать у граждан», — оговаривается в тексте поправок в Жилищный кодекс.

Возможность получить компенсацию взноса на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме предусмотрена российским законодательством, это мера социальной поддержки, прежде всего, пожилых людей — тех, кто старше семидесяти лет, одиноких пенсионеров, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Но сегодня право на эту льготу предоставляется, только если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт. Действующая норма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесяти лет, лично занимался оформлением права на льготу — ездил в различные учреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию в уполномоченные органы», — отметил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому информацию об отсутствии долга теперь будут направлять в органы соцзащиты не сами граждане, а владельцы специального счета и фонда капитального ремонта. Причем, предоставить они ее должны будут в течение пяти дней, подчеркнул Володин.

«Эта норма законопроекта, принятого в первом чтении, существенно облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки», — сказал он.