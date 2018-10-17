Калуга, 17 октября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области пьяный 37-летний житель поселка Бетлица избил стеклянной бутылкой проходившую мимо незнакомую женщину и её малолетних детей. Об этом 17 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Осужденный за хулиганство

Напавший пытался задушить женщину и угрожал ей убийством. Конфликт был остановлен благодаря вмешательству соседки женщины, выбежавшей на улицу на крики детей о помощи. На предварительном следствии задержанный мужчина признал свою вину и дал признательные показания.

Задержанный был виновным в совершении преступлений предусмотренных статьями п. «а» ч.1 ст. 213 («Хулиганство»), ч.1 ст.119 («Угроза убийством») УК РФ и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 116 («Побои») УК РФ. Однако в ходе судебного заседания он отказался от ранее данных показаний и вину в совершении преступлений не признал.

Подсудимый пытался смягчить свою ответственность, объясняя преступные действия не хулиганскими мотивами, а личными неприязненными отношениями, в целях исключения из предъявленного обвинения наиболее тяжкой статьи, предусматривающей ответственность за хулиганство (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

«С учетом обстоятельств совершения преступлений, наличия отягчающих обстоятельств — совершения преступлений в отношении малолетних, а также совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, по данным областной прокуратуры, в калужском регионе за восемь месяцев 2018 года были признаны незаконными 12 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, было выявлено и поставлено на учет 316 преступлений. Треть уголовных дел уже направлена в суд.