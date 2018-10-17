Калуга, 17 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь на 16 октября 2018 года в деревне Новая Ферзиковского района сгорел жилой одноэтажного дома. В результате пожара погиб проживавший в доме местный житель 1957 года рождения. Об этом сообщил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела СУ СК России по Калужской области Павел Глухов.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание. Мужчина проживал в доме один и злоупотреблял спиртными напитками.

Следователем был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожар погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. По предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов. Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог.