Москва, 17 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Создать виртуальный музей хлеба, который станет своеобразной площадкой для популяризации крестьянского труда, предложил директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов на историко-культурном фестивале «День крестьянства» в Москве. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба вуза.

Couleur Хлеб

Выступая на круглом столе, проходившем в Доме Российского исторического общества, Хайрутдинов сообщил, что пяти существующих в России музеев хлеба «недостаточно».

"На сегодняшний день важно не только дать оценку роли и места крестьянства в истории и современности России, но важно создать условия для формирования у молодого поколения представления о том, как производится хлеб и иные сельскохозяйственные продукты», — сказал спикер из Казани.

По его словам, реализация такого предложения силами Российского исторического общества позволит представить в понятной форме ключевые сведения о крестьянстве в России и его деятельности, особенностях возделывания земли, и другие, которые будут востребованы в образовательной среде при проведении занятий со школьниками.

Добавим, состоявшийся фестиваль «День крестьянства» был приурочен к Всемирному дню продовольствия и посвящен традициям деревенского быта и сельского хозяйства России.

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