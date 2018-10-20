Москва, 20 октября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Современное российское кино для детей отсутствует почти полностью, и причина такого положения — сугубо коммерческая. Как на этом фоне удалось выпустить хороший детский фильм «Бегство рогатых викингов», рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из х/ф «Бегство рогатых викингов». Реж. Илья Белостоцкий. 2018. Россия После боя

Во всём мире происходит вымывание собственно детского кино из репертуара киноиндустрии, при рыночных условиях с попытками охвата максимальной аудитории детское кино повсеместно заменяется «семейным», то есть попыткой напихать в один фильм то, что будет интересно взрослым, и как-то коснется стандартных детских тем. И если развлекательная составляющая такого кино еще как-то выдерживается, то о воспитательной говорить уже сложнее.

Режиссеру Илье Белостоцкому удалось снять не просто отличный полнометражный фильм для детей — «Бегство рогатых викингов», но и избежать при этом тех штампов, которыми больно современное киноискусство для детей, будь то классический кинематограф или мультипликация. Подтверждением высокого качества его работы стал приз зрительской аудитории международного фестиваля детского кино «Шлингель», прошедшего в Германии. А если учесть, что для основы сценария была выбрана повесть знаменитого детского писателя Владислава Крапивина, то ценность работы Белостоцкого возрастает еще больше, потому что этот фильм популяризирует замечательного писателя, незаслуженно забытого в последние годы.

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