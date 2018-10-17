Будапешт, 17 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В Венгрии 15 октября вступил в силу закон, запрещающий людям ночевать на улицах, пишет газета ABC.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Полиция должна провожать в приют любого бездомного, обнаруженного ночующим на улицах. Если в течение 90 дней человек трижды нарушит этот запрет, он может быть арестован и отправлен в тюрьму.

Новый закон направлен на поддержание порядка в городах и на предоставление адекватных условий для проживания бездомных лиц. Правительство выделило около €27,9 млн в бюджете 2018 года и еще один дополнительный миллион на расширение возможности предоставления ночлега.