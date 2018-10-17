Иркутск, 17 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Иркутским модницам не суждено стать обладательницами так называемых «лабутенов», с лёгкой руки известного певца снискавших небывалую популярность в России. Таможенники Приангарья провели расследование и выяснили, что партия из 100 пар женской обуви хотя и имеет характерную красную подошву и каблуки, к изделиям обувного модельера Кристиана Лубутена никакого отношения не имеет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иркутская таможня Иркутской таможней выявлен факт ввоза контрафактных женских туфель, известных потребителям как «Лабутены»

Как пояснила начальник отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров Иркутской таможни Жанна Ильина, товар, полученный одной из иркутских фирм, проходил по документам как «обувь повседневная взрослая: туфли женские», а страной изготовителем указан Китай. Помимо того, что «повседневная обувь» оказалась с каблуками и была маркирована словом «Lianjiamei», таможенники обратили внимание на подошву красного цвета.

«Подошва женских туфель красного цвета представляет собой товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. В России данный товарный знак также внесен в реестр международных товарных знаков Роспатента. В соответствии с правом Евразийского экономического союза товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр объектов интеллектуальной собственности, находятся под государственной защитой», — пояснила Жанна Ильина.

Несмотря на признаки контрафакта и проведенную таможенную экспертизу, показавшую, что товарный знак на «лабутенах», а также цвет, нанесенный на подошвы туфель, сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, сотрудники Иркутской таможни связались с московским представительством Christian Louboutin, которые лишь подтвердили подозрения: товар является контрафактным и Кристиан Лубутен не заключал с иркутской фирмой, а так же с производителем и отправителем товаров в Китае каких-либо договоров, предоставляющих право использования своих товарных знаков, в том числе, посредством их производства, реализации, хранения и импорта товаров.

«По оценке правообладателя, общая сумма нанесенного ущерба составила около 4 миллионов рублей, так как минимальная стоимость одной пары туфель оригинального товара, по сведениям правообладателя, должна быть не менее 39,9 тысячи рублей», — пояснила Жанна Ильина.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Арбитражный суд Иркутской области принял решение о конфискации контрафактных «лабутенов» и назначил коммерсантам штраф за незаконное использование чужого товарного знака в размере 50 тысяч рублей. В Иркутской таможне также отметили, что после конфискации «лабутены», скорее всего, будут уничтожены.