Дамаск, 17 октября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Самые активные участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут конвертировать бонусы в рубли. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба «Сбербанка».

ИА REGNUM Рубль

Такую возможность получили те, кто достиг максимального уровня программы — «Больше, чем Спасибо». Они могут обменять бонусы на рубли на сайте программы или в мобильном приложении из расчета 2 бонуса — 1 рубль. Месячный лимит для обмена составляет 10 тыс. бонусов.

Кроме того, все участники программы лояльности могут оплатить бонусами до 99% стоимости билета в кино. В программе участвуют более 300 кинотеатров в 112 российских городах.

Напомним, ранее Сбербанк изменил программу лояльности «Спасибо», выделив в ней четыре уровня привилегий. Сколько именно пользователей достигли максимального уровня, не сообщается.

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