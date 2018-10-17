Москва, 17 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. То, что американская политика на Ближнем Востоке разрушительна, не новость. И в целом, как страна, США от такой политики ничего не выигрывают, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ранее телеканал CNBC News со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении компаний России и Ирана, занятых в восстановлении объектов в Сирии. В своей новой стратегии по Сирии США не намерены финансировать восстановление тех сирийских территорий, где находятся российские и иранские военные.

«Когда я смотрю на неё с точки зрения самих США, мне она представляется бессмыслицей, причём дурной бессмыслицей. В целом, как страна, США от такой политики ничего не выигрывают. Но определённые группы влияния — прежде всего, связанные с военно-промышленным комплексом и нефтяным бизнесом, а также произраильское лобби, — конечно, свои дивиденды, и немалые, от неё получают.

Этап разрушения не может быть бесконечным — когда-то надо и восстановлением заниматься. Самим США такая деятельность, как правило, не свойственна. Планируя санкции за участие в восстановлении Сирии в отношении нашей страны и Ирана, американцы пытаются расчистить дорогу в Сирию для своих европейских союзников.

Одновременно они стремятся закрепить принцип деления Сирии: как иначе расценить установку на «отказ в помощи на восстановление тем районам, где присутствуют иранские и российские силы»?

Всё это говорит о том, что борьба за сохранение Сирии в качестве единого государства будет ещё долгой и болезненной. И денег она будет стоить немало.

Но эту борьбу нельзя не вести. Вновь миру представлены две стратегии действий: американская — разрушить, подмять под себя, закабалить в процессе восстановления; и наша — противодействовать развалу стран, работать на сохранение государственности, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. Выбор за народами, в том числе народами Сирии. Добавлю, что наша стратегия и экономически окупаема.

Что же касается конкретно антииранской линии Вашингтона, то это давняя вражда, за ней стоят крупные и политические, и военные, и экономические (нефтяные) интересы. Но даже она имела бы другой накал, если бы не Израиль.

Иран из Сирии ни американцам, ни тем более израильтянам не выдавить — ни военными мерами, ни экономически. Для Тегерана будущее Сирии напрямую увязано с его собственным будущим, и оно точно не будет участью американского вассала».

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