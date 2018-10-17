Ярославль, 17 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Комиссия по законности муниципалитета Ярославля не поддержала поправку депутата Ильи Советова, который предлагает избирать мэра города тайным голосованием. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с отставкой мэра Владимира Слепцова в ближайшее время в городе состоятся выборы нового градоначальника. Его изберут депутаты муниципалитета. В 2016 году депутаты ввели норму об открытом голосовании в случае избрания мэра. Илья Советов предложил вернуться к тайному голосованию. Он считает, что на народных избранников может давить администрация. Советов является единственным представителем в муниципалитете «Справедливой России».

«А к вам кто-то обращался из других фракций с просьбой защитить их от давления?», — спросил автора поправки председатель муниципалитета Артур Ефремов.

В ответ Советов сказал, что были «кулуарные разговоры» с коллегами. В итоге поддержки комиссии проект решения не получил.

Также депутаты поддержали внесение изменений в положение о конкурсе на пост мэра Ярославля. В связи с решением Верховного суда, из положения были исключены обязательные требования к кандидатам в виде образования и стажа работы.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании муниципалитета.