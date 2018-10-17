Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Пассажирка фирменного поезда Москва — Санкт-Петербург, прибывшего на Московский вокзал Северной столицы, при выходе упала между вагоном и платформой из-за съехавшего трапа. Женщине помогли очевидцы происшествия и проводница, пострадавшую пришлось госпитализировать.

Piter.tv Момент падения женщины с платформы

Видеозапись опасного для жизни инцидента опубликовал ресурс Piter.tv. На ней видно, что несколько пассажиров благополучно покидают тамбур вагона по трапу к платформе, но под пожилой женщиной трап съезжает в сторону, из-за чего происходит падение.

Увидевшие это люди бросились на помощь, к ним присоединилась проводница вагона. Женщину вытащили и положили на платформу. Затем к ней вызвали врачей скорой помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом грудной клетки.

Транспортная полиция ведет проверку по факту инцидента, который произошел, как установлено, несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета в «Пулково» выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала пожилая женщина с полуторагодовалой внучкой на руках. Бабушка получила травмы, а ребенок скончался в больнице через две недели.

Читайте также: За гибель девочки в «Пулково» никто не ответит: оба дела закрыты в суде