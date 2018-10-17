Москва, 17 октября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Инициатива ослабить валютный контроль, скорее всего, продиктована стремлением властей остановить вывод капиталов из РФ, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее предложение Минэкономразвития РФ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

«Само по себе предложение ослабить валютный контроль при первом рассмотрении вызвало некоторое удивление, — признался Хестанов. — До этого основная тенденция развития российского регулирования была направлена как раз на ужесточение всех видов контроля, в том числе и валютного. Возможно, такая необычная инициатива имеет цель снизить риски владения валютными активами за рубежом и как следствие снизить мотивацию российских экономических субъектов к выводу капитала из РФ».

Сейчас, как полагает Хестанов, вывод капитала отчасти обусловлен тем, что многие российские экономические субъекты опасаются, что валютный контроль будет сильно ужесточён, и это затруднит использование валютных активов.

«Соответственно те, кто всерьёз рассматривает этот сценарий, торопятся вывести капитал из российской юрисдикции, — добавил экономист. — В данном случае идея облегчить или полностью отменить валютный контроль предполагает одну очень простую цель — снизить отток капитала из РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ выступило с предложением отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и снизить административные штрафы. Такие предложения изложены в разработанном Минэкономразвития плане «Трансформации делового климата».

Минэкономразвития предлагает давать бизнесу отсрочку в 30 дней, за этот период экспортёры смогут получить валютную выручку на счета в банках России без штрафных санкций. Кроме того, максимальные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в банках РФ предлагается снизить с текущих 100% до 5% от суммы или выносить вместо них предупреждения.