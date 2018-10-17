Джакарта, 17 октября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Посол Австралии в Индонезии Гэри Квинлан, вызванный в МИД Индонезии, заявил, что правительство Австралии не приняло какого-либо решения относительно переноса посольства в Иерусалим, сообщает Sindonews.

Флаг Австралии

«Я заверил главу МИД Индонезии, что премьер-министр Австралии не принял решений по вопросу переноса посольства в Иерусалим. Но это заявление показывает, что мы видим сложившуюся ситуацию и ищем разные варианты», — заявил посол Австралии в Индонезии.

Посол подтвердил, что позиция правительства Австралии в отношении палестино-израильского конфликта заключается в решительной поддержке создания двух независимых государств, Израиля и Палестины, которые бы жили бок о бок в мире и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Австралии прибыл в министерство иностранных дел Индонезии по просьбе главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, которая хотела получить более подробное объяснение заявления премьер-министра Австралии Скотта Моррисона относительно переноса посольства в Иерусалим.