Ярославль, 17 октября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Бывшему депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину сменили обвинение с «коммерческого подкупа» на «мошенничество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Дыбина Артем Иванчин.

Duma.yar.ru Павел Дыбин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Дыбин был задержан 23 мая 2018 года по подозрению в получении 1,4 миллиона рублей за отказ подконтрольных ему фирм участвовать в аукционах. Ему было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

Статья мошенничество является менее тяжкой, поэтому защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. В настоящее время Дыбин находится под арестом.