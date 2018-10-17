Иркутск, 17 октября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Власти Иркутской области обеспокоены растущими ценами на бензин. О том, что сразу несколько организаций «серьёзно увеличили цену», сообщил в ходе пресс-конференции глава региона Сергей Левченко, пообещав помочь антимонопольщикам провести проверку обоснованности происходящего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Росстата, с 1 по 7 октября средняя цена на бензин на иркутских АЗС составила 43,35 рубля за литр, увеличившись сразу на 94 копейки. Это самое значительное увеличение в России за неделю — на 2,2%, отмечали статистики.

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Вместе с тем губернатор Приангарья заверил, что дефицита топлива в Иркутской области нет, равно как и перебоев в его поставках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России начали подниматься ещё на прошлой неделе. Произошло это из-за того, что вертикально интегрированные холдинги не выполняют свои обязательства по увеличению продаж моторного топлива на внутреннем рынке. В условиях ослабленного рубля и дорожающей нефти значительные объемы своей продукции нефтяники предпочитают направлять на экспорт, создавая тем самым напряжённость на внутреннем рынке. К тому же на ситуации сказался сезонный ремонт НПЗ.

Также в начале октября существенный рост бензиновых розничных цен зарегистрирован в соседнем Забайкальском крае. По данным Забайкалкрайстата, повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-92 составило 1,0%, на бензин марок АИ-95 и АИ-98 — 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.