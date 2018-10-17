Астана, 17 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года на едином шлюзе доступа к интернету государственных органов 92,9% от общего количества нарушений составили DDos-атаки, сообщили 17 октября в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

В ведомстве отметили, что все атаки совершены из-за пределов Казахстана, так как в республике деятельность хакеров преследуется по закону.

В министерстве также напомнили, что почти все государственные органы Казахстана под патронажем международного союза электросвязи ведут работы по повышению безопасности сферы использования информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, в августе 2018 года правительство Казахстана утвердило перечень из 219 критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.