Богатые Сабы, Татарстан, 17 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Татарии на 18 ноября 2018 года назначены 854 выборные кампании, из которых 844 — это референдумы о самообложении жителей поселений. Суммы добровольных взносов варьируются от 100 до 500 рублей, и во многих поселениях для пожилых жителей, которые имеют на сегодня не самый высокий доход, а особенно в сёлах, льгота при самообложении не установлена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Обдирают как липку

В п. г. т. Богатые Сабы, где также планируется провести референдум в ноябре и которыми уже около 18 лет управляет брат главы республики Раис Минниханов, льготу не предоставят никому. Если сельчане проголосуют за самообложение, то пожилые жители должны будут также внести по 300 рублей. На фоне этого в сентябре 2018 года в посёлке провели тендер на посадку и уход за кустарниками роз, на что из бюджета запланировали выделить более 0,5 млн рублей.

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18 ноября в пгт Богатые Сабы жителям предлагается проголосовать за то, собирать ли по 300 рублей на ремонт (устройство) пешеходных и автомобильных мостов, ремонт (реконструкцию) памятников, ремонт автомобильных дорог уличной сети п. г. т. Богатые Сабы покрытием из щебня, устройство детской площадки, ремонт (устройство) тротуаров и лотков. Льгота в 2018 году не предоставляется никому, хотя при необходимом минимальном потребительском бюджете пенсионера в Татарии на уровне 13,4 тыс. рублей средняя пенсия в республике составляет 12,9 тыс. рублей.

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В этом году многие города республики (кроме Казани и Набережных Челнов) также решили провести референдумы по самообложению. Стоит напомнить, что эта форма популярна у властей районов еще и за счёт того, что на каждый собранный с жителей рубль бюджет региона добавляет ещё четыре рубля.

Скандальности референдумам добавляет то, что во многих поселениях местные власти решили не предоставлять льготы социально незащищенным жителям, включая пожилых граждан. В 2017 году в число самообложенных попали даже ветераны Великой Отечественной войны. Этот год не стал исключением.

Так, в городе Агрызе по 300 рублей на различные нужды, включая содержание уличного освещения, тротуаров, мест захоронения, предлагается внести всем жителям, помимо студентов-очников, граждан, проходящих военную службу по призыву, и инвалидов первой группы. При этом год назад с жителей собирали на эти же цели, которые являются прямой обязанностью местных властей.

Пройдёт референдум и в городе Арске, прославившемся год назад тем, что не освободил тех немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны от самообложения, а сделал им «скидку» — с 300 до 100 рублей. В 2018 году власти выдвинули те же условия — со всех совершеннолетних жителей по 300 рублей, с инвалидов первой группы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны — по 100 рублей. Деньги планируется направить на замену светильников, дорожную деятельность и прочее. Более того, сделана пометка, что «в случае образования экономии по отдельным вопросам», исполком Арска может направить средства на решение других вопросов, определенных референдумом.

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В Буинске собирать планируется по 500 рублей абсолютно со всех совершеннолетних жителей, зарегистрированных в городе как по месту жительства. Здесь пенсионерам, одиноким, многодетным родителям и иным представителям малообеспеченных слоев населения предлагается оплатить строительство тротуаров.

А, например, в городе Лаишево, где планируется собирать по 500 рублей со всех, кроме студентов-очников, инвалидов с детства, даже определили общую сумму, которая должна быть собрана, — 2 965 500 рублей. Средства планируется потратить на благоустройство территории города Лаишево и деревни Старая Пристань, в том числе на строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети.

В некоторых сельских поселениях всё же пошли на предоставление льгот пожилым жителям, что говорит о том, что по закону это вполне возможно и нужна только политическая воля местных властей.

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Напомним, самообложение является добровольным участием граждан в софинансировании насущных нужд поселений. Из всех регионов России именно в Татарии наиболее популярно самообложение, например, в 2016 году именно на неё пришлось 86% всех собранных с россиян средств.

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В 2017 году референдумы прошли на 872 территориях, но в девяти из них они были признаны несостоявшимися, так как на участки пришло менее половины жителей, имеющих право голоса. В 2018 году референдумы пройдут в меньшем числе поселений.

Помимо скандалов, одна из проблем самообложения — это низкая фактическая собираемость взносов. Настолько, что в 2016 году республиканские власти пытались ввести штрафные санкции, но получили масштабное недовольство жителей и убрали инициативу под сукно. В ряде районов по-прежнему пытаются «влиять» на жителей уведомлениями о том, что в случае невнесения добровольного взноса, их привлекут к административной ответственности, но юристы говорят о несостоятельности данных угроз.

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