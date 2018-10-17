Вашингтон, 17 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Гендиректор Amazon Джефф Безос заявил, что корпорация не будет избегать сотрудничества с минобороны США. Фрагменты его выступления транслировал телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Во время выступления на конференции в Сан-Франциско (штат Калифорния) Безос отметил, что США окажутся в беде, если крупные технологические компании будут отворачиваться от Пентагона. Amazon продолжит поддерживать оборонное ведомство, подчеркнул он.

Так, компания претендует на заключение с Пентагоном контракта о предоставлении ведомству услуг в области удаленных вычислений. Договор стоимостью около $10 млрд рассчитан на 10 лет. В этом же тендере участвует Microsoft.

Напомним, в апреле почти 4 тыс. сотрудников Google выступили против участия компании в оборонном проекте Maven, предусматривающем применение искусственного интеллекта для повышения эффективности боевых дронов. Позже стало известно, что уже заключенный контракт компания выполнит, но продлевать его не будет.