Махачкала, 17 октября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В двух министерствах Республики Дагестан проведены кадровые изменения. По собственному желанию уволен заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шагмир Бахарчиев; освобождена от своих обязанностей в связи с выходом на пенсию первый заместитель министра экономики и территориального развития Сакинат Каллаева. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства республики Артём Здунов, передает 17 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что это не первый случай освобождения от своих должностей заместителей региональных министров. В сентябре по распоряжению Артема Здунова в связи с сокращением должностей своих постов лишились трое заместителей министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Вадим Кехлеров, Тамерлан Буганов и Махач Расулов. Был уволен замминистра образования и науки Дагестана Дагир Исамутдинов. По собственному желанию освобождён от занимаемой должности заместитель министра транспорта, энергетики и связи РД Юсуп Малламагомедов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 9 сентября правительство Дагестана отправлено в отставку. Решением главы республики Владимира Васильева все члены правительства должны исполнять обязанности до формирования его нового состава. 2 октября вновь назначенный премьер-министром Дагестана Артём Здунов представил Васильеву предложения по структуре органов исполнительной власти.

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