Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Главный врач психоневрологической больницы № 5 челябинского Магнитогорска Александр Беликов 17 октября будет ознакомлен с приказом о своём увольнении. Об этом журналистам сообщили в областном минздраве.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Психиатрическая больница. Кабинет главврача

Дела он должен передать своему заместителю к 22 октября. Заместитель будет исполнять обязанности главврача.

Ранее стало известно об увольнении троих санитаров, издевавшихся 29 июня над пожилым пациентом. Они навсегда покидают государственное здравоохранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня санитары издевались над пациентом. Видео попало в соцсети и наделало много шуму. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить участников издевательства.