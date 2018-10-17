Оттава, 17 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Канаде официально разрешили продажу и хранение марихуаны. Соответствующий закон, легализующий использование каннабиса в немедицинских целях на территории страны, вступил в силу с сегодняшнего дня, 17 октября, передаёт британская ВВС.

Цитата из x/ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США Любительница «дури»

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Легализация марихуаны повысит ВВП Канады в 2019 году

Теперь граждане Канады, достигшие 18 лет, могут покупать, продавать марихуану, а также хранить до 30 граммов этого наркотического вещества. Приобретать марихуану можно только в специальных лицензированных магазинах. Также разрешено выращивать наркотическое растение и у себя дома, но не более четырёх кустов.

Напомним, употребление марихуаны в медицинских целях в Канаде было разрешено в 2001 году. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, узаконившей употребление марихуаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о легализации марихуаны в Канаде после внесения в него ряда поправок Сенат страны большинством голосов повторно утвердил в июне 2018 года. Ранее законопроект подавляющим большинством голосов приняли депутаты Палаты общин. При этом в ООН выразили сожаление по поводу такого решения. В управлении Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (UNODC) заявили, что это «противоречит положениям конвенций о контроле за наркотиками, а также подрывает международно-правовые рамки контроля за наркотиками и уважение основанного на правилах международного порядка».