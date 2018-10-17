Ярославль, 17 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. 16 октября Кировский районный суд Ярославля отказал жителям в требовании об отмене разрешения на строительство дома в квартале, ограниченном Волжской набережной, улицами Суркова и Красный съезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат жильцов Татьяна Чекмарева.

Строительство в Ярославле

Жители оспаривали разрешение, выданное мэрией компании «Дом на набережной» на том основании, что не были проведены публичные слушания. Мэрия полагала, что такие слушания проводить было не нужно.

В итоге суд встал на сторону застройщика и мэрии. Жильцы пока не определились, будут ли обжаловать решение суда.