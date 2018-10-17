Ереван, 17 октября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. На внеочередных парламентских выборах партия премьер-министра Армении «Гражданский договор» примет участие либо отдельно, либо в блоке под названием «Мой шаг». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 17 октября.

facebook.com/imqayle/ Логотип блока «Мой шаг»

«Если и блоком, то в формате блока «Мой шаг». По всей вероятности, так оно и будет. Но пока нет окончательного решения, хотя ещё во время выборов в Совет старейшин Еревана, кажется, было принято решение о том, что должен быть блок «Мой шаг», — сказал Пашинян.

Он также исключил, что в предвыборный блок войдут нынешние партнёры «Гражданского договора» по парламентскому блоку «Елк».

"Не думаю, потому что мы будем участвовать в формате выборов в Совет старейшин Еревана», — сказал Пашинян.

Выборы в Совет старейшин Еревана (выборы мэра) прошли 23 сентября. Правящая партия «Гражданский договор» участвовала в выборах в блоке «Мой шаг» с малоизвестной партией «Аракелутюн».

Глава правительства Армении 16 октября подал в отставку для того, чтобы в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Выборы планируется провести в начале декабря.