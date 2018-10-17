Красноярск, 17 октября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Красноярске стали известны некоторые подробности об уголовном деле по факту фальсификации списков избирателей на выборах депутатов горсовета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, уголовное дело, предусмотренное ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»), возбуждено следственным отделом по Свердловскому району.

По предварительной версии следствия, в единый день голосования 9 сентября жительница Свердловского района Красноярска пришла на свой избирательный участок №384 в гимназии №14. Однако оказалось, что, согласно спискам избирателей, она уже якобы проголосовала досрочно.

По данному факту следствие организовало доследственную проверку и выяснило, что ещё 10 человек не приходили на избирательный участок №384 для досрочного голосования с 5 по 8 сентября, однако в списке избирателей содержится информация о предоставлении ими паспортов. Также они якобы подписались за получение бюллетеней. Возраст этих избирателей — от 19 до 69 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела о фальсификации итогов голосования на выборах в горсовет СК России сообщил сегодня, 17 октября. В настоящее время расследование продолжается, запланированы допросы членов избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Красноярске состоялись выборы депутатов горсовета, а также выборы губернатора.

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