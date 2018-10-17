Москва, 17 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Госдума в начале 2019 года может обсудить реализацию принятых законов, в частности, о реновации, а также норм, касающихся защиты прав участников долевого строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Может быть мы уже в начале следующего года могли бы рассмотреть по итогам текущего года реализацию новых законов, это может быть законы, имеющие отношение к реновации, это может быть законодательство, которое мы корректировали в сфере защиты прав дольщиков. Чтобы у нас не только слушания были, но и затем контроль за реализацией норм и законов по итогам слушаний», — сказал Володин.

Он предложил комитету Госдумы по регламенту проработать этот вопрос, привлечь к участию Счетную палату.

«Давайте выберем резонансные темы, которые ранее были обсуждены в ходе слушаний, и вынесем эти темы на обсуждение», — отметил также спикер Госдумы.