Берлин, 17 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Государственный секретарь министерства обороны ФРГ Петер Таубер вызвал полемику, отметив на своей странице в Twitter годовщину смерти генерал-фельдмаршала Третьего Рейха Эрвина Роммеля, пишет издание Bild 17 октября.

Генерал Эрвин Роммель (второй справа) приветствует итальянских офицеров. Триполи. Северная Африка. 1941

«В этот день 74 года назад погиб Эрвин Роммель, принужденный нацистами к самоубийству», — написал Таубер 14 октября.

Общественность подняла вопрос: можно ли выставлять жертвой режима «любимого генерала Адольфа Гитлера?»

В начале 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подписала резолюцию, согласно которой вермахт признается виновным в преступлениях при служении неправовому нацистскому режиму и не может считаться наследием бундесвера и образцом для подражания. Но отдельные представители вермахта могут, если будет рассмотрен «вопрос об их личной вине».

В настоящее время в Германии две казармы в Августдорфе и Дорнштадте носят имя Эрвина Роммеля.