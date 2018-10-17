Ростов, Ярославская область, 17 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. 16 октября закончился срок подачи документов в конкурсную комиссию по выбору главы Ростовского района Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростовского района.

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Бывший глава района Алексей Константинов был избран депутатом областной думы, а затем и ее председателем.

У нас три человека, у которых приняли документы на конкурс на должность главы Ростовского района. Это начальник МУП «Чистый город» Лев Нахшунов, директор ООО «Мерапи» Михаил Татауровский. Он работал в администрации района начальником управления финансов до 2013 года. И третий кандидат — заместитель главы администрации Сергей Шокин», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью администрации Ростовского района Любовь Отрывина.

После того как кандидаты пройдут через фильтр конкурсной комиссии, они предстанут перед районными депутатами и те выберут нового главу. Районная дума сделает это 25 октября.