Анкара, 17 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео в ходе рабочего визита последнего в Анкару, передает 17 октября турецкий телеканал NTV.

Майк Помпео

Отмечается, что переговоры, скорее всего, будут связаны с пропажей в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез после посещения диппредставительства Саудовской Аравии. По сведениям администрации президента Турции, Эрдоган примет Помпео перед своим вылетом в Молдавию.

Читайте также: Chatham House: Дело Хашогги — подарок для Ирана

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и с королем Салманом.

Читайте также: Помпео обсуждает «дело Хашогги» с кронпринцем и королем Саудовской Аравии