Хабаровск, 17 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Два населенных пункта — село Иннокентьевка и поселок Маго — остаются обесточенными в Николаевском районе Хабаровского края из-за неблагоприятных погодных условий (дождь и мокрый снег). Об этом сообщает в среду, 17 октября, Главное управление МЧС России по региону.

Без света

«В результате ухудшения погодных условий… произошло нарушение электроснабжения, — говорится в сообщении. — Под ограничение попали 2 населенных пункта».

По данным ведомства, на данный момент без электроэнергии остаются 449 жилых домов, 3 котельные и 8 социально-значимых объектов.

В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

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