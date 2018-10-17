Мазари-Шариф, Афганистан, 17 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Немецкие военно-транспортные вертолеты подверглись обстрелу на севере Афганистана, передает телеканал N-TV 17 октября.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Вертолёт

Согласно сообщению бундесвера, вертолеты типа CH-53 подверглись обстрелу из стрелкового оружия на пути из Кундуза в Мазари-Шариф. Находившиеся на борту солдаты произвели ответный огонь.

Немецкие военнослужащие не пострадали при обстреле. В настоящее время в Афганистане находятся около 1300 немецких солдат в рамках учебной миссии НАТО «Решительная поддержка».