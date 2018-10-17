Астана, 17 октября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 17 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Бокалы с коньяком

За отчетный период производство водки увеличилось на 10,7%, до 22,04 млн литров, ликера и прочих алкогольных напитков — на 16,7%, до 2,34 млн литров, вина — на 34,7%, до 31,53 млн литров, пива — на 5,7%, до 446,2 млн литров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» АмирханКалиев заявил, что за последние 18 лет количество предприятий по производству спирта и водки сократилось в 3,5 раза.