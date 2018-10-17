Вашингтон, 17 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Заочно осужденный в России за мошенничество глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился к правоохранительным органам Швеции и Норвегии с требованием о расследовании серии банковских операций, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств. Об этом сообщает 17 октября Bloomberg.

Arto Alanenpää Офис Nordea Bank в Хельсинки

В материале агентства отмечается, что речь идет об транзакциях, которые проводились в период с 2007 по 2013 год через 365 счетов в Nordea Bank. Также Браудер уведомил, что соответствующие запросы были также поданы правоохранителям Дании и вскоре будут отправлены в Финляндию. Сообщается, что речь может идти об отмывании до $175 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1995—2007 годах Уильям Браудер был крупнейшим иностранным инвестором в РФ. В России впоследствии его заочно осудили за мошенничество и преднамеренное банкротство. В середине июля финансист обратился в прокуратуру Дании, обвинив эстонское отделение Danske Bank в отмывании $230 млн, украденных из российского бюджета.

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