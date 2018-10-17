Москва, 17 октября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В России уже в ближайшие два года по рекам могут начать ходить первые суда с убирающимися подводными крыльями. Создать первое подобное российское судно планирует Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева.

faceme Корабль с подъемными подводными крыльями

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По словам генерального директора бюро Сергея Итальянцева, это может произойти уже в 2021 году. Главное, как отметил Итальянцев, придумать и отработать саму принципиальную схему подъёма носового крыла, пишет ТАСС. В настоящее время уже несколько вариантов есть. Отработать их на действующем макете конструкторы планируют в 2019 году, а уже через год построить вариант СПК «Валдай 45Р» с подъёмным носовым крылом.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бюро, в 2019 году на собственных производственных площадках ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева продолжит строительство речных СПК «Валдай 45Р». В настоящее время рассматривается вопрос об использовании этих судов на внутриобластных перевозках в Нижегородском регионе.