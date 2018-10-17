Кёльн, Германия, 17 октября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Захвативший 15 октября заложницу в Кёльне злоумышленник рассчитывал на большое количество жертв, пишет издание Bild 17 октября.

Mil.ru Захват заложника

По словам начальника уголовной полиции Кёльна Клауса-Штефана Бекера, большое счастье, что удалось избежать большего количества пострадавших на Бреслауэрплатц. Основным планом преступника было устроить большой пожар в ресторане McDonald's, а захваченная в заложницы сотрудница аптеки стала случайной жертвой.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина разлил бензин в расположенном у вокзала McDonald's, после чего взорвал коктейль Молотова. От огня серьезно пострадала 14-летняя девушка.

После этого преступник вбежал в аптеку, взял в заложники работавшую там женщину и облил ее бензином, а также закрепил на ней газовые баллончики, начиненные стальными шариками. По словам следователей, злоумышленник поджег ее во время начала штурма.

Раненый при штурме 55-летний злоумышленник находится в коме, выдан ордер на его арест. В его квартире полиция обнаружила большое количество бензина и мусульманскую символику, но не увидела доказательств причастности к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам полиции, злоумышленник — выходец из Сирии, признанный имеющим право на убежище и получивший разрешение на проживание в Германии с 2016 по 2021 годы. В Кёльне он живет с 2015 года. Его жена осталась в Сирии, а брат и сын проживают Германии. Здесь мужчина уже 13 раз привлекался к ответственности за кражи, мошенничество, нарушение общественного порядка. Психически он не способен к работе.

Из-за особой важности дела расследование взяла на себя генеральная прокуратура ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, во время полицейской операции мужчина заявил, что является членом боевого крыла «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).