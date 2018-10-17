Москва, 17 октября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Представленное на российском рынке светлое пиво изучили на соответствие требованиям законодательства специалисты Роскачества. Товарами повышенного качества признаны 11 из 40 марок, сообщает 17 октября пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Не может быть». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР «Губит людей не пиво...»

Ни в одном случае из 40 пиво не было разбавленным, не обнаружилось в образцах и консервантов. Мало уксуснокислых эфиров выявлено в пяти образцах пива: Efes, «Хамовники», «Жигули Барное», «Свердловское» и «Сибирская корона».

В пиве Bud зафиксировано превышение по плесени. В пяти случаях не была соблюдена пропорция солода и несоложеных продуктов («Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара»).

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Специалисты заключили, что марки Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant, а также импортное пиво Krušovice Imperial являются товарами повышенного качества. В исследовании участвовала продукция стоимостью от 67 до 260 рублей за литр.

Уточняется, что под пивом понимается напиток, содержащий не менее 80% солода. В противном случае речь идет о пивном напитке.

Представитель AB InBev Efes сообщил ИА REGNUM, что главные приоритеты компании — качество и безопасность продукции для потребителей. Получив результаты исследования Роскачеством пива марки Bud, производитель отправил образцы продукции из той же партии в независимые лаборатории Германии и России, а также в Роспотребназор.

Отклонений от государственных стандартов выявлено не было. Заключения экспертов были переданы Роскачеству, после чего принято решение о выявлении причин расхождения исследований и дополнительном контроле продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Роскачество уже проверяло светлое фильтрованное пиво. Эксперты тогда не выявили ни одного «синтетического» продукта — искусственно газированного суррогата из порошка, спирта, воды и различных добавок.

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