Москва, 17 октября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Уже на пятый год своего проведения Всемирный фестиваль уличного кино собрал 448 тысяч зрителей в 900 городах страны. Такие данные приводит официальный сайт Министерства культуры РФ. Цифра внушительная, но значимость данной акции не только в привлечении огромного числа людей к качественному кинематографу, но и в том, что каждый участник проекта становится в какой-то мере и критиком, и членом жюри, так как выбирает «самое народное кино». Результаты подсчета голосов будут объявлены в ноябре: тогда и состоится награждение победителя.

Кинопленка

Россия и здесь оказалась впереди планеты всей — активное участие в просмотрах жителей 72 регионов вывели ее на чистое первое место по массовости в мире. Больше всего кинопоказы на свежем воздухе любят в Набережных Челнах — 12 тысяч зрителей, Санкт-Петербурге — 7 тысяч и Тюмени — 6 тысяч. Рекордсменом по площадкам стал теплый Краснодарский край — 206.