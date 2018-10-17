Пекин, 17 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул приверженность Китая свободной торговле и экономической глобализации во время встречи с председателем Клуба 48 британских групп Стефаном Перри, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Во время встречи председатель Си призвал к созданию общества единой судьбы для всего человечества, а также развитию дружественных отношений в целях открытия «золотой эры» двусторонних отношений между Китаем и Великобританией.

По его словам, Китай готовиться к завершительному этапу строительства общества умеренного достатка в Поднебесной во всех аспектах в рамках «двух целей века» уже к вековому юбилею Компартии Китая в 2012 году.

Таким образом, Китай должен будет стать современной, процветающей, сильной и демократической социалистической страной с сильной культурой и гармоничным общественным устройством к вековому юбилею со дня образования КНР в 2049 году.

«В данных текущих глобальных условиях, Китай еще больше намерен поддерживать торговую либерализацию и экономическую глобализацию. Мы выступаем за то, чтобы страны наращивали обмены и сотрудничества, наращивали понимание и взаимное доверия, избегали подозрений и предвзятости, а также не понимания в международных делах», — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что Стефан Перри является председателем Клуба 48 британских групп, который был создан в 1954 году представителями торгово-промышленных кругов Великобритании, нарушившими эмбарго на торговлю с Китаем. Среди них был и отец Стефана Джек Перри, который вместе с другими в Китае был прозван «ледоколом» за его содействие разрушению торговых барьеров.