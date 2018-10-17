Вашингтон, 17 октября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Курс доллара уже в ближайшую пятилетку ждёт значительное снижение по отношению к евро и японской йене. Такой прогноз озвучил исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульф Линдал, сообщает Bloomberg.

ИА REGNUM Курс доллара

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Эксперт: рубль 16 октября держится на нейтральной позиции

По его словам, американская валюта проходит определенную цикличность на протяжении 15-ти лет. Только за последний год доллар обесценился на 9%, а к 2024 году, по прогнозам эксперта, по отношению к европейской валюте он подешевеет на 40%. Также не исключается его падение по отношению к японской йене на 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком, курс доллара составит 65,7508 рубля (минус 22 копейки). В свою очередь, курс евро на уровне 76,0540 (минус 45 копеек).

Ранее, 15 октября, на открытии торгов на Московской бирже доллар подешевел на 30 копеек до 65,81 рубля.