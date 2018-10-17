Вашингтон, 17 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Эксперты Всемирного банка (ВБ) выяснили, что около 3,4 млрд человек на планете тратят в день менее $5,5, а 750 миллионов — менее $1,90. Об этом свидетельствуют данные доклада ВБ «Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты».

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

По сведениям аналитиков банка, несмотря на снижение в мире общего числа крайне бедных людей, почти половина населения земного шара вынуждена жить на сумму, не превышающую $5,5 в день (около 360 рублей). Отмечается, что указанный уровень характеризует черту бедности в странах со средним уровнем дохода населения, в то время как в государствах, где этот уровень ниже среднего, людям приходится жить на сумму, не превышающую $3,20 в день (порядка 209 рублей).

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Авторы доклада также сообщили, что в настоящее время чуть менее 10% населения Земли (около 750 млн человек) живет в условиях крайней нищеты, они существуют менее чем на $1,90 в день (около 125 рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в первом полугодии 2018 года доля бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек по сравнению с таким же периодом 2017 года.

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