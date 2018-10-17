Пермь, 17 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечено значительное сокращение объема незаконных рубок лесного фонда. Если до 2017 года наблюдалось увеличение нелегальны рубок, то сейчас отмечено кардинальное изменение ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Подпиленное дерево

В 2017 году объем незаконной рубки составил 77,1 тыс. кубометров, наблюдалось увеличение числа и объемов незаконных рубок по сравнению с тремя предыдущими годами. В 2018 году объем незаконной рубки сократился почти втрое, по данным на 15 октября, он составил 25,8 тыс. кубометров.

Сокращение объемов нелегальных рубок стало возможным благодаря дистанционному мониторингу. Использование новых технологий показало свою эффективность, поэтому власть приняла решение о расширении площади, которая будет подвергаться дистанционному мониторингу почти на 2 млн гектаров — до 6 млн гектаров.

Первым районом, где в 2018 году стартовал пилотный по оперативному мониторингу лесов, стал Добрянский район. Под дистанционным мониторингом использования лесов подразумевается систематическое слежение за состоянием использования лесов для выявления случаев нарушения лесного законодательства при организации и осуществлении использования земель лесного фонда на основе контурного и аналитического дешифрирования материалов дистанционного зондирования Земли.